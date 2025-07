Botafogo empresta Patrick de Paula ao Estoril com cláusula de renovação; entenda

O volante Patrick de Paula, do Botafogo, tem acordo encaminhado para atuar por empréstimo no Estoril Praia, de Portugal, por um ano. O jogador está ligado ao clube carioca até junho de 2026, mas ainda não assinou o contrato.

Mesmo com o vínculo perto do fim, a ida para a Europa não significa um adeus definitivo do atleta. O Glorioso não renovou o vínculo com Patrick antes do acerto, e o contrato entre as partes se estende por apenas mais um ano de duração, tempo pretendido do empréstimo. No entanto, o acordo com o clube português inclui uma cláusula que dará prioridade de renovação ao Alvinegro.

Em junho de 2026, o Alvinegro pode acionar a cláusula para contar com o retorno do volante, estendendo seu contrato por mais um ano. A medida não é obrigatória, e só será implementada caso o clube carioca opte por isso.

A cláusula é uma possibilidade extra para o Botafogo, que trabalha com a hipótese de resolver a renovação de Patrick já no início do próximo ano, em janeiro de 2026.

Patrick de Paula chegou ao Botafogo em março de 2022, vindo do Palmeiras. Chegou com status de contratação mais cara da história do clube até aquele momento. Hoje, esse posto pertence a Danilo, vindo do Nottingham Forest. "PK" custou 6 milhões de euros ao Alvinegro, o equivalente a R$ 33 milhões na cotação da época.