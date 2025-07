Snoop Broder sósia brasileiro do Snoop Dogg que virou sensação na internet

Antônio Vítor dos Santos Romano tem 39 anos, nasceu em São Gonçalo, e até pouco tempo, era um trabalhador comum. De capacete, luvas e máscara, passava os dias como soldador. Curiosamente, ele trocou a profissão, virou artista e 'bilha' para o mundo virtual, conquistando fãs e conseguindo cada vez mais espaço, com carisma e presença. Hoje, atende por Snoop Broder, um dos sósias brasileiros mais parecidos com o rapper americano Snoop Dogg.

“Sempre fui fã do Snoop. Mas nunca imaginei que ia viver algo parecido com isso”, conta. A transformação não foi planejada. A semelhança começou a ser notada nas ruas, entre amigos, no trabalho. “No início, eu nem ligava. Meu cabelo era curto, ninguém fazia associação direta. Mas o pessoal começou a falar: ‘cara, seu rosto parece muito com o do Snoop” então decidir dar uma chance e mudar ao visual.

Curioso com os comentários, ele resolveu arriscar. Colocou tranças, montou um estilo mais próximo do rapper americano e criou perfis nas redes sociais. “Eu nem tinha Instagram, nem Facebook. Só WhatsApp. Aí o cara falou: ‘faz isso, você não tem nada a perder’. E aí nasceu o Snoop Brother.”

Desde então, a vida mudou. Começaram a surgir vídeos, convites, mensagens, pedidos de fotos. “No começo, eu gravava do meu próprio trabalho, fazia umas dublagens, botava a música dele de fundo. Depois comecei a aparecer em mais eventos. Teve um que eu fui convidado em cima da hora, na Praia das Pedrinhas (São Gonçalo), e fui tratado como artista mesmo. Galera querendo foto, vídeo, marcação no Instagram”, comemora.

Apesar do sucesso, Antônio mantém os pés no chão. O trabalho formal nas obras ainda continua, mas ele admite que a vida artística já ocupa boa parte do seu tempo e do seu coração. “Não tem como fugir mais. Eu chego na padaria, no mercado, é alguém me olhando, rindo, falando que parece, pedindo foto.

Hoje, Antônio administra dois perfis nas redes sociais: o @snoopbroder, voltado para trabalhos e eventos, com um tom mais pessoal. “O nome é com D mesmo, do jeito carioca: Broder. Tá tudo lá. As dublagens, as fotos, os eventos”, declarou.

O sonho agora é alto: conhecer o próprio Snoop Dogg. “Ainda não gravei com ele, não. Mas quero. É o meu maior sonho. Se eu puder falar com ele um dia, queria dizer que sou fã número um. Sempre fui. E hoje olho no espelho e vejo ele em mim. A música que eu mais gosto dele é Bossa’s Life, mas gosto de todas. Quero dividir um palco com ele. Nem que seja por um minuto. Só pra dizer: eu consegui.”

E pelos caminhos que Snoop Brother vem trilhando, esse encontro pode estar mais perto do que ele imagina.

