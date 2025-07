Intervenções no trânsito para obras no Barreto começam nesta terça-feira (22)

Os motoristas que circulam pela Zona Norte de Niterói devem ficar atentos. Nesta terça-feira (22), a partir das 11h, o trânsito no Barreto será alterado para a realização da última etapa das obras de macrodrenagem no bairro. As intervenções estão sendo executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), que fará a interligação das redes de águas pluviais ao novo sistema de galerias.

Para a realização dos trabalhos, será necessário interromper totalmente o trânsito de veículos na Rua Craveiro Lopes, no trecho entre o Largo do Barradas e a sede da Secretaria de Ordem Pública (Seop). Durante esse período, os motoristas deverão utilizar a Rua General Castrioto como rota alternativa. O fluxo de pedestres não será alterado.

Ao longo da execução das obras, o ponto inicial da linha 42S (Barreto x Centro - Via São Lourenço) será transferido para a Rua Amerino Vanique, em frente ao Centro de Abastecimento de Niterói (CADEN). A partir daí, o ônibus seguirá pela Rua Galvão, acessará a Rua Dr. Luiz Palmier, prosseguirá até a Rua Dr. March e, em seguida, continuará pela Rua General Castrioto, retomando seu itinerário habitual.

A área da intervenção contará com sinalização adequada para garantir a segurança dos cidadãos e minimizar o risco de acidentes. Equipes da NitTrans estarão presentes para orientar os motoristas e pedestres ao longo dos dias de obra.

Com investimento de aproximadamente R$ 76 milhões, as obras de macrodrenagem do Barreto e da Engenhoca abrangem 4,6 quilômetros de extensão e têm previsão de serem concluídas no fim do ano. Todos os trechos de ruas impactados receberão obras de urbanização, com reconstrução de meios-fios, calçadas e nova pavimentação.