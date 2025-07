Grota: matrículas abertas para cursos gratuitos de música e reforço escolar

As matrículas estão abertas para as cidades de Niterói e Itaboraí - Foto: Divulgação

Estudantes de escolas públicas ou moradores de comunidades a partir de 7 anos podem se matricular nos cursos regulares gratuitos oferecidos pelo Espaço Cultural da Grota (ECG) em 2025. As matrículas estão abertas até 12 de agosto, tanto para o Curso de Formação, destinado a quem já estuda música, quanto para turmas iniciantes, com aulas de iniciação musical, flauta doce, percussão popular, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, teclado, ukulele, violão, cavaquinho e bateria. Também há classes de reforço escolar e yoga.

As matrículas estão abertas para as cidades de Niterói e Itaboraí. As pessoas interessadas devem preencher um formulário de inscrição online disponível no site da Grota < www.ecg.org.br> ou no link da bio do Instagram da Orquestra da Grota (@orquestradagrota), no qual constam os endereços de cada polo disponível.

No ano em que celebra 30 anos de atividades, o Espaço Cultural da Grota também comemora a inserção de 100 de seus alunos e ex-alunos no Ensino Superior. Neste ano, mais cinco jovens foram aprovados e começaram a cursar a faculdade pública.

O Espaço Cultural da Grota também comemora a inserção de 100 de seus alunos e ex-alunos no Ensino Superior | Foto: Divulgação

“Ingressar como estudante do Espaço Cultural da Grota é uma oportunidade, principalmente, para crianças e jovens que buscam ampliar seus horizontes e enxergar com mais clareza suas potencialidades. Temos orgulho enorme do que construímos nesses 30 anos de história e queremos ir ainda mais além com esse trabalho”, afirma Lenora Mendes, coordenadora, professora e uma das fundadoras do projeto.

Sobre o ECG

O Espaço Cultural da Grota é um projeto social sem fins lucrativos, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 30 anos, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos por ano.

O Espaço Cultural da Grota é um projeto social sem fins lucrativos | Foto: Divulgação

O projeto mantém nove grupos musicais em atividade, entre eles, a Orquestra da Grota, composta por músicos profissionais formados pelo ECG, e o Som Doce da Grota, conjunto de flautas que viajou a Boston em 2023 e 2024, convidado para participar do Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos EUA.

O Espaço Cultural da Grota tem o patrocínio da Wilson Sons, Caixa Capitalização e Hayasa, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e realização do Ministério da Cultura.