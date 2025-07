Prefeitura de Niterói tem projeto de um novo parque na Região Oceânica

A Prefeitura de Niterói está em fase final de estruturação de um novo projeto sustentável para a Região Oceânica. Batizado de Parque Lagoa de Itaipu, o espaço ocupará uma extensa área no entorno da lagoa, combinando soluções de infraestrutura verde com equipamentos de lazer e mobilidade. O parque contará com mais de 5 km de ciclovias, passarelas sobre o mangue, áreas de contemplação e jardins filtrantes.

“O Parque Lagoa de Itaipu é um marco na integração entre urbanismo sustentável, mobilidade ativa e preservação ambiental. Estamos unindo lazer, infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza para recuperar e valorizar esse importante ecossistema da Região Oceânica. A nova ciclovia, os jardins filtrantes e as áreas de contemplação vão transformar a relação da cidade com a lagoa, promovendo qualidade de vida, turismo ecológico e conscientização ambiental”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Leia também:

Ganso volta aos treinos no Fluminense e tem chance de enfrentar o Palmeiras

Vasco tem desfalques para o jogo da volta da Copa Sul-Americana, contra o Del Valle

O Parque Lagoa de Itaipu faz parte do programa PRO Sustentável 2, que tem um trabalho voltado à requalificação ambiental e urbana da Região Oceânica. A expectativa é que, a exemplo do Parque Orla de Piratininga (POP), o novo espaço traga benefícios duradouros para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos moradores da região.

De acordo com a Secretaria Municipal do Clima, Defesa Civil e Resiliência, a participação da comunidade é um dos pilares do projeto e continuará presente em todas as etapas de implantação das obras, assegurando que o desenvolvimento do parque reflita os interesses e necessidades da população local, fortalecendo a apropriação social do espaço. Desde a fase do projeto conceitual, estão sendo realizadas reuniões comunitárias voltadas à escuta e à integração das demandas locais ao planejamento do Parque Lagoa de Itaipu.

Para viabilizar a obra, estão em andamento avançado as negociações com um banco de desenvolvimento.

Exemplo que deu certo

Um dos principais trunfos do POP, os jardins filtrantes também estarão no Parque Lagoa de Itaipu. A ideia é que os equipamentos de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) façam a filtragem de águas pluviais. O projeto prevê, ainda, mirantes, restauração da vegetação nativa e proteção da fauna local, por meio da implantação de abrigos naturais e do controle do acesso de animais domésticos.

Atenção especial está sendo dada às características físicas e biológicas da área onde será implantado o projeto, com um olhar multidisciplinar para os diferentes sistemas e variáveis constituintes do espaço. A aplicação das técnicas de SbN não é padronizada e depende das condições específicas de cada local. Assim como o conceito de terroir em uma vinícola — que considera clima, solo, relevo e manejo para definir a identidade de um vinho — as SbN exigem uma leitura atenta das condições ambientais locais para garantir sua efetividade. Entre os fatores que orientam as intervenções estão: o regime de escoamento das águas superficiais, a existência e eficiência do sistema de drenagem urbana, a capacidade de infiltração do solo, a vegetação nativa, a permeabilidade do terreno, o microclima, a biodiversidade local e a dinâmica ambiental como um todo.

Segundo a vice-prefeita de nITERÓI e secretária municipal de Clima, Resiliência e Defesa Civil, Isabel Swan, o novo projeto segue os passos do POP:

“Com o Parque Lagoa de Itaipu, assim como já foi feito no Parque Orla de Piratininga, vamos unir infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza para recuperar o ecossistema da lagoa e oferecer um espaço de convivência e bem-estar para a população. Temos convicção de que vai transformar a realidade da região, com benefícios tanto para os moradores quanto para o meio ambiente”, explica.

Um dos destaques do Parque Lagoa de Itaipu será a ciclovia de 5,55 km de extensão, com trechos em solo e outros suspensos, que garantirá a conexão entre diferentes bairros da Região Oceânica e promoverá o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Niterói possui 86 km de malha cicloviária que interliga as diversas regiões da cidade.

O Parque Lagoa de Itaipu é mais um passo da prefeitura para transformar a cidade de forma sustentável e resiliente. Niterói conta com 56% de sua área verde protegida por parques e reservas, como o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) e o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), que incluem o Parque da Cidade e outras áreas de preservação da cidade.

Parque Orla de Piratininga – O espaço possui 680 mil metros quadrados, conta com 8 píeres e 17 praças, incluindo jardins filtrantes que tratam as águas pluviais sem o uso de produtos químicos. É um parque urbano baseado em soluções da natureza e que já foi reconhecido com prêmios como o AIPH World Green City Awards, primeiro e único prêmio global para cidades onde as plantas e a natureza são o foco principal.