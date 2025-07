Ganso volta aos treinos no Fluminense e tem chance de enfrentar o Palmeiras

O Fluminense pode contar com um reforço para a partida contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o grupo nesta segunda (21).

Ele esteve em campo com o restante dos jogadores que não foram titulares na derrota no Fla-Flu de domingo (20). Ganso teve um edema no quadríceps da coxa direita antes da partida contra o Cruzeiro e ficou fora das atividades dos últimos dias.

O camisa 10 não está garantido entre os relacionados do técnico Renato Gaúcho. O desempenho do jogador durante a atividade da próxima terça-feira (22) será crucial para definir seu retorno aos gramados.

No últimos 45 dias, Ganso pouco atuou. Desde o duelo contra o Once Caldas, última em que começou como titular no Brasil no dia 29 de maio, foram apenas 48 minutos em campo. Três saindo do banco contra o Inter, pelo Brasileirão, e outros 45 começando o jogo contra o Ulsan, pela Copa do Mundo de Clubes.

O meia não saiu do banco de reservas em nenhuma das outras partidas do Mundial. Com problemas para criar chances de gol, o meia pode ser alternativa para Renato colocar um time mais ofensivo no duelo contra os paulistas.

Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro com 20 pontos conquistados, o Tricolor soma três derrotas consecutivas nos últimos jogos. A equipe perdeu para o Chelsea, pela Copa do Mundo de Clubes, para Cruzeiro e Flamengo pelo Brasileirão.