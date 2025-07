São Gonçalo leva diversos atletas para campeonato internacional de jiu-jítsu

A competição aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico - Foto: Divulgação

A competição aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico - Foto: Divulgação

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo levou mais de 30 atletas de jiu-jítsu da cidade para o campeonato Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour. A competição aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no último sábado (19).

A competição é uma das mais prestigiadas do circuito internacional, considerada a mais globalizada disputa de jiu-jítsu do mundo. O torneio atrai competidores de diversos países em busca de premiação e pontos no ranking mundial. Parte dos atletas participantes de São Gonçalo é beneficiada pelo programa Auxílio ao Atleta e os demais fazem parte dos núcleos da Secretaria de Esporte e Lazer.

“Para nós, de São Gonçalo, que somos fortes em artes marciais, é muito importante disputar um campeonato de nível internacional. E, como sempre, nossos atletas não decepcionaram e conquistaram medalhas. Esse evento só comprova a nossa força e união. Vamos continuar investindo, pois vamos longe,” afirmou o subsecretário de Esporte e Lazer, Alex Santos.

Ao todo, 18 medalhas foram conquistadas pelos gonçalenses. As medalhas de ouro foram para as mãos dos atletas Tadeu Sampaio, Nicollas Ribeiro Oliveira da Silva, Ana Luiza Fabrino da Conceição, Ana Klara Fabrino da Conceição e Geovanna Silva de Oliveira. Os atletas Josias Conceição, Yasmim Vitoria, Jhulya Aquino, Evellyn Gonçalves, Joyce da Silva de Souza, Maria Eduarda da Silva Reis, Marcela Antunes e Maria Luiza Santana da Silva ganharam medalhas de prata. Já as de bronze foram conquistadas por Wanderson Duarte dos Santos, Luan Sousa, Ester Vitória, Nhicolly Nunes de Lima e Geovanna dos Santos Ribeiro.

A lutadora, Nhicolly Nunes, de 12 anos, ganhou medalha de bronze na sua primeira participação em um campeonato e afirma estar grata por todo apoio que recebeu.

“Agradeço à Secretaria de Esporte e Lazer por ter me proporcionado esse momento, eu fiquei muito feliz em participar. Por conta da ansiedade, eu estava desanimada dos treinos, mas depois que tive essa oportunidade, estou entusiasmada em seguir firme no esporte e buscar uma medalha de ouro. Voltei ainda mais forte, o esporte salva vidas,” contou.