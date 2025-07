Projeto Mão na Massa seleciona mulheres para cursos gratuito na área da construção civil

O Projeto Mão na Massa – Mulheres na Construção Civil, realizado pelo Instituto Protetor dos Pobres e Crianças Abrigo Maria Imaculada (IPPCAMI) em parceria com a Petrobras, abre inscrições, nos dias 22 e 23 de julho para São Gonçalo. Serão oferecidas 60 vagas voltadas para mulheres com idade entre 18 e 45 anos e escolaridade a partir do 5º ano do Ensino Fundamental.

As interessadas devem comparecer nos dias 22 e 23 de julho, com os documentos de Identidade e CPF, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora na Avenida Bispo Dom João da Mata, 80 - Laranjal - São Gonçalo - RJ, das 8h às 12horas. O curso terá duração de até seis meses (536h/a), com aulas teóricas e práticas, de 2ª a 6ª. A formação é gratuita e as alunas receberão bolsa-auxílio nos últimos três meses, lanches durante as aulas, kit de ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniforme.

O objetivo do projeto é promover a qualificação profissional de mulheres para atuação na construção civil, ampliando oportunidades de autonomia econômica e resgate da cidadania. Serão oferecidas turmas no município de São Gonçalo. A meta é certificar, em três anos, até 300 mulheres de baixa renda, chefes de família e desempregadas moradoras das regiões de Itaboraí, Maricá e São Gonçalo. As áreas de formação estão relacionadas à construção civil, tais como: pedreira polivalente, bombeira hidráulica, carpinteira de formas, eletricista, aplicadora de revestimento cerâmico e pintora. O projeto também realizará a reforma de cinco espaços que atendam as comunidades com o objetivo de fortalecer instituições locais.

Histórico do projeto

Idealizado pela engenheira civil Deise Gravina, o projeto Mão na Massa é realizado desde 2007 em parceria com a Petrobras, tendo já qualificado mais de mil e seiscentas mulheres, que hoje trabalham em empresas do setor, integram cooperativas ou são microempreendedoras individuais. A proposta é norteada pelos princípios de valorização da mulher, de igualdade de oportunidades e de resgate da cidadania.

“Eu creio que o Mão na Massa dá autonomia às mulheres e investe na certeza de que homens e mulheres podem fazer os mesmos tipos de trabalho. Essa igualdade de oportunidades é fundamental para derrubar mitos que restringem o espaço de atuação profissional da mulher. É uma revolução que o projeto promove e eu me sinto muito gratificada em fazer parte dela. Mais do que construir prédios, estamos construindo pessoas, vidas. Essa é a grande realização da minha vida.”, explica Deise Gravina.

Sobre o IPPCAMI

Existente há mais de 130 anos, o Instituto Protetor dos Pobres e Crianças Abrigo Maria Imaculada atua no atendimento socioeducativo de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. A instituição oferece, gratuitamente, serviços na área de Educação e de Assistência Social, nos eixos Proteção Básica e Mundo do Trabalho. Diariamente, atende mais de 545 crianças e adolescentes, na creche e no Projeto Brincando e Estudando, que visa à educação integral e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Serviço Inscrições São Gonçalo

Data: 22 e 23 de julho, das 8h às 12 horas.

Local: Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Avenida Bispo Dom João da Mata, 80 - Laranjal - São Gonçalo

Documentos necessários: RG e CPF

Equipe do Projeto Mão na Massa: contato@projetomaonamassa.org.br