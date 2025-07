Morre aos 50 anos a cantora Preta Gil, vítima de câncer

Morreu neste domingo (20) a cantora, empresária e apresentadora Preta Gil, aos 50 anos, após complicações em decorrência do câncer de intestino.

A artista estava nos Estados Unidos realizando um novo tratamento contra o câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023 e que entrou em remissão no final do mesmo ano. Em agosto de 2024, a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

De acordo com informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a cantora teve uma piora em seu quadro de saúde, desde a última quarta-feira (16).

A informação do falecimento de Preta Fol foi confirmada pela assessoria da artista, mas a família ainda vai se manifestar publicamente.

Artista irreverente

Preta era a quarta dos oito filhos de Gilberto Gil. Afilhada de Gal Costa, chamava Caetano Veloso de tio e cresceu brincando com os filhos de outros medalhões da música. Tinha tatuado no braço “Drão”, apelido de sua mãe, Sandra Gadelha, nome de uma das músicas mais lindas do pai e sua favorita, como ela mesma gostava de dizer.

A artista tomou para si bandeiras como a luta contra o racismo e a gordofobia, os direitos das mulheres e da comunidade LGBT+ e deixa um legado de alegria, transformação e amor próprio.

A cantora deixa um filho, Francisco Gil, também conhecido como Fran, músico que completa o trio do grupo Gilsons, e uma neta, Sol de Maria.