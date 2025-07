Liga das Nações: Brasil bate a Alemanha e fecha fase inicial na liderança

O Brasil termina a fase preliminar na liderança da competição com 32 pontos - Foto: Mauricio Val / FV Imagem / CBV

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo (20), mais uma vitória pela Liga das Nações. No último jogo da seleção brasileira pela fase preliminar da Liga das Nações, em Chiba, no Japão, a equipe levou a melhor contra a Alemanha vencendo a partida por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21.

O Brasil termina a fase preliminar na liderança da competição com 32 pontos. O resultado positivo sobre a Alemanha é a sétima vitória seguida da seleção.

