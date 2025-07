Inscrições para CNU 2025 terminam neste domingo (20)

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025 terminam neste domingo (20), às 23h59. Neste ano, o certame vai oferecer 3.652 vagas em 32 órgãos públicos federais.

Quem tem interesse em participar da segunda edição do CNU pode se inscrever no site oficial do concurso. As provas objetivas serão aplicadas em outubro pela banca examinadora FGV.

A taxa de inscrição é de R$ 70 e pode ser paga até as 23h59 desta segunda-feira (21) por Pix, cartão PagTesouro ou presencialmente nas casas lotéricas, agências bancárias ou Correios.

O candidato só terá a inscrição validada se fizer o pagamento da taxa dentro do prazo previsto. A falta do pagamento acarretará o cancelamento automático da inscrição.

Confira o cronograma oficial do CNU

Inscrições: até 20/7/2025

Pagamento da taxa: até 21/7/2025

Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para aprovados na prova objetiva): 7/12/2025

Verificação de cotas afirmativas: 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto: 30/1/2026.