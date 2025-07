Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de PM reformado no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste domingo (20), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do subtenente reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, José Cláudio Leite Feital, morto a tiros na última sexta-feira (18) em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, a vítima, de 53 anos, saía de um bar entre as ruas Belo Horizonte e Oliveira Ribeiro, quando foi surpreendido por criminosos armados em um carro. Os homens teriam atirado assim que desceram do automóvel. Em seguida, os criminosos fugiram do local do crime. Agentes do 14° BPM (Bangu) encontraram a vítima no local já sem vida.

A ocorrência ficou a cargo da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). A especializada também afirmou, em nota, que “diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime, esclarecer os fatos e a motivação do crime".

Quem tiver informações sobre sobre os envolvidos no assassinato do policial reformado, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido