PM apreende drogas e prende suspeito ligado ao tráfico em Guaxindiba, São Gonçalo

Na tarde deste sábado (19), policiais do 7º BPM apreenderam drogas e prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico na região de Guaxindiba, em São Gonçalo. A ação aconteceu por volta das 15h25, na esquina entre as ruas Laudelino Freire e Carlos Fox.

Segundo informações da polícia, o local é área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A equipe do GAT da 1ª Companhia realizava patrulhamento quando abordou o suspeito, identificado como William da Conceição Silva, de 25 anos.

Com ele, foram encontrados um tabletes de erva seca (possivelmente maconha) e frascos de óleo de THC. O suspeito foi encaminhado à 74ªDP (Alcântara).