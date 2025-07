Prefeitura multa 16 motos em ação contra veículos barulhentos em Icaraí

A Prefeitura de Niterói realizou, na noite desta quinta-feira (18), mais uma ação integrada de fiscalização para coibir o uso de escapamentos adulterados e o barulho excessivo de motocicletas. A operação aconteceu na Rua Miguel de Frias, em Icaraí, e contou com a participação da NitTrans, Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e 12º Batalhão da Polícia Militar.

Ao todo, 162 motocicletas foram abordadas. Dezesseis foram autuadas por diversas infrações e sete foram recolhidas para o depósito uma por escapamento adulterado e seis por irregularidades diversas. Uma motocicleta teve o escapamento trocado no local.

“Estamos ampliando essas ações em diferentes bairros para combater o barulho excessivo provocado por motos irregulares. Essa prática afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores, em especial crianças, idosos e pessoas com hipersensibilidade auditiva. A Prefeitura de Niterói segue atuando de forma integrada com os órgãos de segurança para garantir mais tranquilidade para todos”, afirmou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Desde fevereiro, mais de 2,4 mil motocicletas já foram abordadas em fiscalizações semelhantes. Nas 18 ações realizadas, 301 motos foram autuadas e 52 apreendidas. As operações contam com blitzes específicas e com o trabalho contínuo de monitoramento realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).