Uma estátua do Vini Jr. levou emoção e orgulho a São Gonçalo

No agitado ambiente do Partage Shopping, localizado no centro de São Gonçalo, uma figura em tamanho real tem chamado atenção e, principalmente, conquistado corações. Trata-se não apenas de uma escultura; é a figura em cera de Vinícius Jr., o jovem natural da região que impressionou o mundo com seu talento e carisma. Até o dia 19 de julho de 2025, este trabalho se despede da terra natal de Vini, deixando uma marca de admiração e orgulho.

Cada detalhe da escultura é algo que se destaca. Cada pormenor, desde as tatuagens presentes na pele do atleta até sua icônica pose de celebração, além do sorriso contagiante, foi reproduzido com uma fidelidade notável. Um ano e a colaboração de 75 artistas de várias partes do mundo foram necessários para dar forma a essa representação. Isso não foi por acaso Vini Jr. se envolveu ativamente no processo, assegurando que seu sorriso e o estilo de seu cabelo estivessem perfeitos.

Entretanto, o que realmente faz essa exposição se destacar não são apenas os aspectos técnicos, mas sim a reação do público. Filas se formam todos os dias e histórias emocionantes emergem. Crianças como Artur Gustavo, de 11 anos, e Benício Manhães, de 6, contemplam a estátua com admiração, talvez sonhando com suas próprias conquistas e celebrações. Adultos, como a professora Rosângela Silva e a técnica de enfermagem Gisele Sodré, não pensam duas vezes em viajar para vivenciar de perto a emoção de estar tão próximo de um ídolo.

Para muitos, a escultura de Vini Jr. representa mais do que arte; é um ícone que comprova que os sonhos que têm origem em São Gonçalo podem realmente brilhar nos maiores palcos do mundo.

Após sua curta, mas marcante, passagem por São Gonçalo, a figura em cera de Vini Jr. seguirá para um novo e renomado lar: o Madame Tussauds, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde será oficialmente apresentada a partir do dia 20 de julho. A despedida traz um misto de nostalgia e orgulho, sabendo que parte de São Gonçalo estará agora em um dos museus mais icônicos do planeta.

A visitação ao local é gratuita e aberta ao público, ocorrendo das 10h às 22h no Partage Shopping. É uma oportunidade ímpar de se conectar com a trajetória de um dos maiores prodígios do futebol brasileiro, um menino de São Gonçalo que, hoje, é uma estrela, mas que, através de sua escultura, demonstra que nunca se esqueceu de suas origens.