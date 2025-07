Carlos Alberto Parreira imortaliza os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Técnico que comandou a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato em 94 imortalizou os pés no estádio na manhã dessa sexta-feira - Foto: Gustavo Garcez

Técnico que comandou a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato em 94 imortalizou os pés no estádio na manhã dessa sexta-feira - Foto: Gustavo Garcez

Inaugurada em 2000 na celebração dos 50 anos do Maracanã, a Calçada da Fama recebeu um nome de peso: Carlos Alberto Parreira, de 82 anos. O técnico que comandou a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato em 94 imortalizou os pés no estádio na manhã dessa sexta-feira (18), às 10h30, na Tribuna de Honra do estádio. Idealizada pelo Governo do Estado, a ação foi promovida pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) e contou com a presença de autoridades, amigos, familiares do treinador e dos tetracampeões Branco, Bebeto e Zinho.

"O Maracanã simboliza os melhores momentos da minha carreira esportiva como preparador-físico, técnico, supervisor e coordenador-técnico. É uma honra indescritível ser lembrado e ter o meu nome gravado na Calçada da Fama deste estádio conhecido nacional e internacionalmente", agradeceu Parreira.

Zinho, atualmente comentarista dos canais ESPN e titular no meio de campo do time comandado pelo 'professor' Parreira, em 94, se mostrou feliz com a homenagem.

"Devo muita coisa ao Parreira e uma delas foi ter me convocado para fazer parte da família de 94. Que Deus o abençoe e a homenagem é mais do que merecida pela trajetória profissional e pelo homem correto que sempre foi", contou.

Liderança e profissionalismo. Essas são as qualidades que Marcos Santos, o Marcão, presidente da Suderj, escolheu para definir Parreira.

"Parreira marcou o futebol brasileiro com uma trajetória de liderança, dedicação, profissionalismo e conquistas. Sua história representa a força e a paixão que movem o nosso esporte", disse.

Carlos Alberto Parreira foi o preparador-físico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, e o técnico na de 1994, nos Estados Unidos, quebrando um jejum de 24 anos sem títulos | Foto: Gustavo Garcez

Quem é Carlos Alberto Parreira

Carlos Alberto Parreira foi o preparador-físico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, e o técnico na de 1994, nos Estados Unidos, quebrando um jejum de 24 anos sem títulos.

No segundo título Brasileiro do Fluminense, em 1984, era Parreira, o treinador. Além disso, pela seleção canarinho conquistou a Copa América 2004 e Copa das Confederações em 2005.

Parreira também dirigiu cinco equipes diferentes em seis copas do mundo: Kuwait em 1982, Emirados Árabes em 1990, Brasil em 1994 e 2006, Arábia Saudita em 1998 e África do Sul em 2010. Ao total, foram oito Copas do Mundo que Parreira disputou.