BioParque do Rio fecha temporariamente após morte de galinhas-d’angola

Até o momento, não há previsão para a reabertura do ponto turístico - Foto: Divulgação - Rio Tur

Até o momento, não há previsão para a reabertura do ponto turístico - Foto: Divulgação - Rio Tur

O BioParque do Rio, situado em São Cristóvão, está temporariamente fechado após a morte de galinhas-d’angola. A decisão foi tomada como medida preventiva, em cumprimento ao protocolo interno de biossegurança.

Uma das medidas adotadas é a elaboração de laudos técnicos para esclarecer o ocorrido. Até o momento, não há previsão para a reabertura do ponto turístico.

Leia também:

Itaboraí abre inscrições para Programa de Estágio Obrigatório com mais de 500 vagas

Homem em situação de rua reconstrói a vida após trabalho de acolhimento e reinserção social em Maricá

Por meio de nota, o BioParque do Rio afirmou que a prioridade é a proteção e o bem-estar dos animais e dos visitantes, motivo pelo qual as medidas de segurança foram adotadas. Também informou que as autoridades sanitárias responsáveis foram acionadas.

Contudo, de acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, a pasta não havia sido acionada até a noite de quinta-feira (17) e soube do fechamento do BioParque por meio da imprensa.

Nesta sexta-feira (18), equipes de fiscalização da secretaria irão ao BioParque para realizar uma vistoria.

Em seu blog oficial, o BioParque do Rio publicou um comunicado esclarecendo os motivos do encerramento temporário das atividades.

"O BioParque do Rio informa que registrou o óbito aves da espécie galinha-d’angola em seu plantel e a equipe técnica acionou os protocolos internos de biossegurança, notificando as autoridades sanitárias competentes.

Como medida preventiva, o parque encontra-se temporariamente fechado ao público, conforme protocolo sanitário vigente.

A proteção e o bem-estar dos animais segue como prioridade do BioParque do Rio.

Novas informações serão divulgadas assim que os laudos técnicos forem concluídos.

Para mais informações, continue acompanhando nossos canais oficiais de comunicação.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: contato@bioparquedorio.com.br".