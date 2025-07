Homem em situação de rua reconstrói a vida após trabalho de acolhimento e reinserção social em Maricá

Antônio Pinheiro Barros, 50 anos, foi atendido pela primeira vez no Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua em maio de 2022 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, encaminhou mais um cidadão em situação de rua para uma vida com trabalho e autonomia financeira. Antônio Pinheiro Barros, 50 anos, que foi atendido pela primeira vez no Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (CENTROPOP), em maio de 2022, agora retorna a um lar seguro, com seus direitos preservados, após diversas intervenções da equipe.

Coordenadora do serviço, Sely Cristina explica que o acompanhamento do usuário se tornou sistemático e que Antônio, vindo de Niterói, foi monitorado de maneira intensiva. “Nós o conduzimos ao Caps-AD e também ao Consultório na Rua (CNAR) para obter atendimento especializado”, afirmou.

Com apoio dos assistentes sociais, Antônio conseguiu acesso à documentação civil, suporte na elaboração de currículo e enfim o encaminhamento ao mercado de trabalho, onde permanece até hoje.

Ainda segundo a coordenadora do CENTROPOP, Antônio conseguiu atualizar o Cadastro Único e acessar os benefícios sociais. “Para isso, a rede de apoio institucional foi muito importante em sua trajetória e, ao entrar na Casa Abrigo, em Araçatiba, ganhou mais estabilidade social, manteve o emprego e avançou no combate ao uso de substâncias psicoativas”, ressaltou Sely Cristina.