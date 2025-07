Prefeitura de Niterói inicia vistoria anual de veículos do transporte escolar

A Prefeitura de Niterói iniciou a vistoria dos veículos de transporte escolar na cidade. As inspeções serão realizadas até o dia 15 de agosto, na sede da Subsecretaria de Transportes (SST), localizada no Caminho Niemeyer. Para agendar a vistoria, os permissionários devem acessar o site www.niteroi.rj.gov.br e preencher o formulário disponível.

Atualmente, existem 69 carros regularmente cadastrados. A ação busca garantir a segurança dos usuários por meio da verificação da documentação, das condições gerais dos veículos e da presença dos itens obrigatórios exigidos para cada categoria. Veículos com atraso na vistoria serão multados no valor de R$ 2.167,00. Já veículos sem o adesivo com o número de identificação serão considerados piratas. As sanções para esses casos podem chegar a até R$ 4.000.

Leia também!

▸ Polícia Civil deflagra ação contra ferro-velho clandestino



▸ Lucas Lucco nega envolvimento em esquema de fraude na venda de carros de luxo

“A iniciativa reforça o compromisso do município com um transporte seguro, regulamentado e de qualidade, e busca estimular que todos os permissionários cumpram as exigências legais para continuar operando de forma regularizada. Estamos renumerando as vans escolares, fazendo o máximo possível para que tenhamos adesão a essa fiscalização. E é muito importante o envolvimento dos colégios e dos pais para que os alunos não fiquem reféns de um transporte que não passou por vistoria, que fica propício a ter qualquer tipo de problema na rua.” explicou o subsecretário de Transportes, Murillo Moreira.

Os dados dos transportes, após a vistoria e com a aprovação do fiscal de sistema viário, ficam disponíveis no cadastro da Subsecretaria para verificação dos pais, responsáveis e escolas.