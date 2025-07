Ciça festeja aniversário na Resenha dos Mestres, na quadra da Viradouro, em Niterói, nesse sábado (19)

A Resenha dos Mestres terá entrada franca e a quadra do Viradouro fica na Avenida do Contorno - Foto: Renata Xavier/Unidos do Viradouro

A Resenha dos Mestres terá entrada franca e a quadra do Viradouro fica na Avenida do Contorno - Foto: Renata Xavier/Unidos do Viradouro

Escolhido como tema do desfile do Viradouro para o próximo Carnaval, mestre Ciça será festejado neste sábado, 19, na quadra da escola, em Niterói, pela comemoração do 69º aniversário. Para a Resenha dos Mestres, foram convidados os comandantes das baterias de todas as escolas do Grupo Especial e da Série Ouro do Carnaval Carioca.

O evento terá shows da Estácio de Sá, agremiação de origem de Ciça, do grupo Caciqueando, que vai comandar a roda de samba com repertório recheado de clássicos, como “Caciqueando” (Noca da Portela), “O show tem que continuar” (Arlindo Cruz, Sombrinha e Luiz Carlos da Vila) e “Vou festejar” (Jorge Aragão e Nelci Dias). Os ritmistas da bateria da casa também prometem um grande show.

A Resenha dos Mestres terá entrada franca e a quadra do Viradouro fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. Informações: 21 28280658. ‎

