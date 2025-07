Assessora de deputado Carlos Jordy é investigada por suposta atuação irregular

Carlos Jordy ainda comenta que o gabinete não foi formalmente comunicado pela instauração do inquérito. - Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a atuação de Aline Gonçalves Faísca, assessora do deputado federal Carlos Jordy (PL). A suspeita é de que ela esteja recebendo salário público sem exercer, de fato, suas funções no gabinete parlamentar, atuando exclusivamente em um salão de beleza em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

A apuração foi aberta pela procuradora da República Luciana Gadelha, que autorizou investigação para apurar a suposta atividade de Aline no estúdio de beleza “AG Designer”, do qual era sócia até recentemente. A ideia é verificar se a assessora está cumprindo sua carga horária como funcionária da Câmara dos Deputados ou se está dedicada apenas à atividade privada.

Em redes sociais, a própria Aline chegou a comemorar os cinco anos do salão em outubro de 2024, o que reforçou as suspeitas de que ela poderia estar dividindo ou priorizando o tempo entre a função pública e o negócio pessoal.

A nomeação dela como secretária parlamentar no gabinete de Jordy ocorreu em fevereiro de 2025. Desde então, ela consta como em exercício no site oficial da Câmara. O problema é que, pela legislação, servidores públicos federais não podem acumular esse tipo de cargo com atividades empresariais, salvo exceções específicas.

Diante da polêmica, o deputado Carlos Jordy saiu em defesa da funcionária. Em nota, afirmou que Aline está regularmente nomeada e que servidores parlamentares podem atuar fora de Brasília, especialmente em funções de representação nos estados de origem, conforme previsto pelo Ato da Mesa nº 72, de 1997. Jordy também destacou que Aline está encerrando sua sociedade no salão de beleza e que não há qualquer irregularidade em sua atuação.

“Não fui notificado formalmente sobre esse inquérito. Confio na transparência da investigação e espero que esse processo não sirva de instrumento para perseguição política”, afirmou o parlamentar.

A equipe do MPF, por sua vez, segue coletando informações para entender se houve, de fato, irregularidade no exercício do cargo. A investigação corre em sigilo, mas pode ganhar novos desdobramentos nos próximos dias.