Acidentes domésticos com crianças e adolescentes aumentam nas férias escolares

Com mais tempo para a garotada brincar, fazer novas atividades e também... se machucar. Acidentes domésticos, comuns, principalmente, nesta época do ano, aumentam a demanda nas emergências pediátricas. No ano passado, 144 crianças foram atendidas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. O número é quase 150% maior em relação a outros meses do ano, quando a emergência recebe cerca de 50 crianças envolvidas em ocorrências de queda, queimadura, engasgo, atropelamento, entre outras.

Tombos, quedas, queimaduras, choques, atropelamentos, intoxicação por produtos químicos ou medicamentos, cortes, mordedura animal são as principais emergências registradas pelos médicos neste período. Os profissionais garantem que é preciso ampliar os cuidados para que momentos de lazer não se tornem um transtorno para os pais.

No período de férias escolares, a atenção sobre as crianças deve ser redobrada. Com maior liberdade para frequentar áreas de lazer de condomínios, quintais, praças e clubes, ocorre um risco maior de acidentes, principalmente quedas de diversos tipos e até queimaduras. É necessário vigilância absoluta dos pais e responsáveis garante a coordenadora da emergência pediátrica do Heat, a médica Melissa Monção.

Andrey Viegas, de 11 anos, e Milena Rodrigues, de 8 anos estão entre os estudantes que sofreram acidente logo nos primeiros dias das férias escolares. Andrey caiu do patins enquanto Milena caiu da rede. Ele fraturou o braço, foi operado e está internado. Já a colega passou uma noite sendo monitorada no Centro de Trauma.

O estudante Kelvyn de Almeida Nascimento, 14 anos, também entrou na fila dos acidentados no período das férias. Jogando bola com os amigos no último sábado, caiu e fraturou o tornozelo. Passou a noite no hospital, recebeu alta no dia seguinte e ficará de repouso pelos próximos dias.

Dicas para evitar os acidentes domésticos com crianças:

Supervisão constante: Nunca deixe crianças sozinhas sem supervisão adequada.

Barreiras de proteção: Instale cercas ao redor de piscinas, com portões que fechem automaticamente e possuam trava de segurança para evitar o acesso não autorizado.

Uso adequado de equipamentos: Certifique-se de que as crianças utilizem capacetes, joelheiras e cotoveleiras ao andar de bicicleta, patins ou skate.

Evite acidentes com fogões e panelas: Mantenha crianças longe do alcance de fogões, utilizando as bocas de trás sempre que possível. Certifique-se de que as alças das panelas estejam voltadas para dentro do fogão.

Produtos químicos e medicamentos: Mantenha todos os produtos tóxicos, como produtos de limpeza e medicamentos, em armários fechados e fora do alcance das crianças.

Protetores de tomada: Utilize protetores em todas as tomadas da casa para evitar choques elétricos acidentais.

Brinquedos seguros: Verifique se os brinquedos são adequados à idade da criança e que não apresentam peças pequenas que possam ser engolidas.

Cuidado com objetos pontiagudos e cortantes: Guarde facas, tesouras e objetos cortantes em locais seguros e fora do alcance das crianças.

Conscientização sobre animais: Ensine as crianças a abordar animais de estimação e selvagens com cuidado, evitando situações que possam levar a mordidas ou arranhões.

Áreas perigosas em casa: Identifique áreas potencialmente perigosas, como varandas, janelas altas ou escadas, e tome medidas para torná-las seguras, com redes de proteção, grades ou bloqueios.