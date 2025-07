São Gonçalo realiza ação em prol da saúde e segurança dos motoristas

O evento aconteceu na entrada do Sest Senat, em Tribobó - Foto: Divulgação

O evento aconteceu na entrada do Sest Senat, em Tribobó - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (16), a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou uma ação de conscientização, em parceria com o Sest Senat, em prol da saúde e segurança dos motoristas. O evento aconteceu na entrada do Sest Senat, em Tribobó.

A ação tem como objetivo valorizar os motoristas e orientá-los em relação à segurança no trânsito e aos cuidados com a saúde. Uma equipe da Secretaria de Saúde de São Gonçalo forneceu testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis, aferição de pressão e vacinas contra a gripe, sarampo, hepatite, covid-19 e antitetânica.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, destacou a importância de realizar ações como essa.

“Nossa equipe notou uma grande quantidade de acidentes com motoristas de caminhão e, muitas vezes, o condutor demonstra exaustão. Então, uma ação de prevenção e conscientização como essa se faz importante pela segurança no trânsito e pela saúde dessas pessoas”, disse.

O evento contou com o apoio da Guarda Municipal de São Gonçalo e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. No local, 63 veículos foram abordados e 87 pessoas receberam os atendimentos.

“Nesse mês de julho, nós estamos realizando essa mobilização em relação ao Dia do Motorista. E essa parceria com a Prefeitura para a ação de hoje foi muito importante, pois os motoristas da nossa região precisam dessa atenção e cuidado”, destacou a coordenadora de promoção social do Sest Senat, Sabrina Machado.

O caminhoneiro Luiz Felipe Mainenti, de 36 anos, diz que nunca havia participado da ação.

“Eu achei todas as equipes atenciosas, recebi um ótimo atendimento. É uma campanha legal que nos incentiva e nos orienta, para podermos prevenir algumas adversidades. Nossa alimentação não é das melhores e quase não praticamos atividade física e aqui recebi informações relevantes,” afirmou.