Botafogo tropeça em casa e perde chance de encostar nos líderes do Brasileirão

Em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ficou no empate em 0x0 com o Vitória, no Nilton Santos, nesta quarta (16). Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 22 pontos e terminou a noite na 5ª colocação. O Leão chegou aos 12 pontos e dormiu na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A primeira etapa começou com o Botafogo pressionando o Vitória. A primeira finalização saiu aos 4 minutos, com Kaio, que cabeceou por cima da meta. Aos 8, foi a vez de Savarino chutar de longe e parar nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo. Aos 13, lindo lançamento de Marlon Freitas para Artur. O camisa 7 ficou frente a frente com Arcanjo, mas parou no goleiro rubro-negro. A presão seguia. Aos 17, linda defesa de Arcanjo após cabeçada de Kaio. Na sequência, um minuto depois, outra vez o goleiro do Vitória fez milagre, após cabeçada à queima roupa de Savarino. Após isso, o jogo deu uma esfriada. O Botafogo rodava a bola e buscava os espaços, mas esbarrava na defesa baiana que se acertou e passou a respirar. E esse ritmo se manteve até o fim do primeiro tempo.

A segunda etapa começou semelhante a primeira. O Glorioso teve a primeira chegada aos 3 minutos. Savarino foi acionado por Allan, bateu cruzado, mas a zaga do Leão afastou pra escanteio. Aos 6 foi a vez de Montoro tentar de fora, mas o chute saiu fraco e sem dificuldade para o goleiro adversário. Aos 9, a trave parou o Alvinegro. Cruzamento de Artur para o xará Arthur Cabral acertar o poste esquerdo de Lucas Arcanjo. Aos 15, em belo contra-ataque, Savarino recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu rente a trave. O Vitória começou a sair da defesa e rondar mais a área do clube carioca, mas com pouca inspiração, não conseguia dificultar a vida do goleiro John, e assim como na etapa inicial, o Botafogo voltou a encontrar dificuldades para manter o ritmo. Aos 38, quem tentou foi Santiago Rodriguez, mas mandou por cima do gol. No apagar das luzes, Cuiabano acertou o travessão de cabeça. Fim de jogo e tropeço do Botafogo em casa.

O Botafogo agora enfrenta o Sport, no próximo domingo (20), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 15º rodada do Brasileirão. Já o Vitória recebe o Bragantino, no Barradão, no mesmo dia, às 16h.