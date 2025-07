Com belo gol de Neymar, Santos vence o Flamengo pelo Brasileirão

Atuando fora de casa, na noite desta quarta-feira (16), o Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Com boa atuação, Neymar marcou o único gol da partida, na reta final da segunda etapa e decretou a vitória dos alvinegros. Apesar da derrota, o Rubro-Negro, com 27 pontos, segue momentaneamente na liderança do campeonato e terá o Fla-Flu no próximo domingo (20) para tentar reencontrar a vitória.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo e Varela; Jorginho, Allan (De La Cruz) e Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata.

Técnico: Filipe Luís.

Santos

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael (Diego Pituca) e Neymar; Barreal (Robinho Jr.), Deivid Washington (Gabriel Bontempo) e Guilherme (Willian Arão).

Técnico: Cleber Xavier.

