Polícia procura acusado de tráfico de drogas do Mato Grosso no Rio de Janeiro

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quarta-feira (16), um cartaz para auxiliar nas investigações dos Setores de Inteligência das Polícias Civil e Militar, Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público e Promotoria de Justiça de Mirassol D'Oeste, localizada em Mato Grosso, com atuação na fronteira do Brasil com a Bolívia, e as Forças de Segurança do RJ, a fim de obter informações que levem à localização e prisão do acusado, ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), Carlos Eduardo Prado Dias, também conhecido pelos vulgos Detona, De Menor, Robinho e Pikachu, de 26 anos, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas, com atuação nos municípios de Mirassol D’Oeste e Curvelândia, na Região Centro-Oeste de Mato Grosso.

Segundo investigações, Carlos Eduardo, procurado pela Justiça de Mato Grosso, estaria se escondendo na Comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, sob a proteção do chefe do tráfico, John Wallace da Silva Viana, o Johny Bravo, de 37 anos, é classificado pela polícia como um indivíduo de altíssima periculosidade, com envolvimento comprovado em diversas ações criminosas de elevado potencial ofensivo. Egresso do sistema penitenciário, tem como objetivo principal reorganizar e expandir o domínio da facção (CV), implementando práticas como a extorsão sistemática de comerciantes locais mediante cobrança de “taxas de proteção”, além da criação de grupos de comunicação interna da facção, controle territorial e monitoramento das forças de segurança pública.

Dentre os crimes graves atribuídos a Carlos Eduardo, destacam-se: Participação direta e intelectual em homicídios qualificados, incluindo o que vitimou o adolescente Victor Hugo de Jesus Victor, de 14 anos, submetido a sequestro, tortura e execução por enforcamento, com posterior ocultação do cadáver por meio da incineração do veículo em que foi abandonado (São José dos Quatro Marcos/MT 2025); • Atuação como mandante na execução de Marcos Leandro da Silva Siqueira, em contexto de disputa territorial por pontos de venda de entorpecentes (Junho de 2023); e Múltiplas prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensões de armas de fogo, grande quantidade de entorpecentes, munições de calibres diversos, balanças de precisão e celulares utilizados na atividade criminosa e com envolvimento, ainda em apuração, em um homicídio ocorrido no ano de 2019, que vitimou Roni Silva Alvarenga, que foi sequestrado e levado no porta-malas de um carro, no Bairro Jardim Paulista e desde então não foi mais encontrado.

Atualmente, encontra-se foragido da Justiça, com dois mandados de prisão em aberto, sendo expedido pela Terceira Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/TJMT, pelo crime de Tráfico de Drogas e outro pela Vara Única de São José dos Quatro Marcos, pelo crime de Homicídios, e em diferentes feitos criminais, relacionados aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídios qualificados.

Diante dos fatos, quem tiver informações sobre sobre a localização de Carlos Eduardo Prado Dias, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido