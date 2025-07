Tanguá inaugura a casa lar Nilza Silva Machado para acolhimento de crianças e adolescentes

O núcleo, localizado na Rua João Pereira Neto, no Centro da cidade, faz parte da rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (15), a Prefeitura de Tanguá celebrou a entrega da Casa Lar Nilza Silva Machado, um espaço de acolhimento provisório destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O núcleo, localizado na Rua João Pereira Neto, no Centro da cidade, faz parte da rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.

O evento contou com a presença da secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, que elogiou a iniciativa e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a ampliação e qualificação da rede de proteção à infância. Ao lado dela, estiveram o presidente da Câmara Municipal, vereador Serginho do Pinhão, acompanhado de outros parlamentares da Casa Legislativa, secretários municipais e moradores que fizeram questão de prestigiar a entrega de um espaço tão simbólico e necessário para o município.

Emocionado, o prefeito Rodrigo Medeiros compartilhou com os presentes um discurso marcante:

“Embora me sinta orgulhoso de cada obra que entregamos à população, confesso que esta, em especial, me toca de maneira diferente. Não a inauguro com a costumeira alegria, porque, apesar de ser dever do Estado garantir acolhimento digno não só para crianças e adolescentes, mas para todo cidadão que precise, o lugar mais justo e amoroso para uma criança crescer é o colo de seus pais. Pais conscientes, presentes, que assumam com responsabilidade o compromisso de oferecer afeto, segurança e um lar de verdade não apenas entre paredes, mas dentro do coração.”

A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação, Hezimara Duarte, também ressaltou a importância do equipamento e o comprometimento das equipes envolvidas.

“A Casa Lar é fruto de muito planejamento, sensibilidade e compromisso com o bem-estar das nossas crianças. Ela foi pensada para ser um espaço de transição, mas com estrutura e acolhimento que garantam o mínimo de afeto e dignidade possível nesse período. É um marco para nossa rede socioassistencial e um avanço importante na luta pela garantia dos direitos da infância e da juventude em Tanguá.”

A Casa Lar Nilza Silva Machado recebeu este nome em homenagem à saudosa "Tia Nilza", figura reconhecida no município por sua dedicação à comunidade. O espaço funcionará como um lar substituto, respeitando o direito de convivência familiar e comunitária, até que medidas protetivas e definitivas sejam viabilizadas pelo Judiciário.