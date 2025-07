Central de Segurança de SG reconhece assaltante pelas câmeras e auxilia na prisão

As câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) identificaram e garantiram a prisão de um homem acusado de roubo. O suspeito foi detido por agentes do Programa Segurança Presente, por volta das 19h da última segunda-feira (14), na Praça do Barro Vermelho. Um dia antes, ele havia sido flagrado pelas câmeras assaltando uma mulher no Porto da Madama.

Através da placa da motocicleta do suspeito, o sistema de monitoramento passou a rastrear o veículo, que foi localizado no dia seguinte, na Praça do Barro Vermelho. Imediatamente, os agentes do Programa Segurança Presente foram acionados e detiveram o homem.

O suspeito foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi confirmado que ele cometeu o crime do dia 13 de julho. No entanto, ele vai responder o caso em liberdade e, por isso, foi liberado. A moto na qual ele estava foi apreendida e a investigação está sob sigilo de justiça.

Sobre a CSSG – A Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que foi implementada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, conta com o trabalho de colaboradores capacitados para operar 24 horas por dia. Ao todo, 440 câmeras de última geração estão instaladas em pontos estratégicos de grande circulação de São Gonçalo. São essas câmeras que flagram alguns dos delitos cometidos pelos criminosos.

As câmeras foram implantadas em pontos estratégicos da cidade para não apenas para auxiliar nas ações de segurança no município, mas também para o controle de tráfego, abordagens de socorro em caso de acidentes e alertas junto às concessionárias de serviços e no fluxo do trânsito na cidade.

A CSSG fica baseada na sede provisória da Prefeitura, no bairro Estrela do Norte.

