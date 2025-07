Limpa Rio monta ação em canal do Jardim Catarina, em SG

Uma máquina do Programa Limpa Rio, uma iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Governo do Estado, que está sendo executada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, está atuando, nesta quarta-feira (16), no canal localizado na Rua Olegário Nascimento, na divisa entre os bairros Jardim Catarina e Santa Luzia.

O objetivo do programa, que já atuou em diversos corpos hídricos do município, é realizar a manutenção e a limpeza dos leitos e margens de rios no Estado do Rio de Janeiro. Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que o nível da água se exceda durante as chuvas e diminuindo os alagamentos.

A limpeza no canal seguirá pelos próximos meses. Ainda será executada a limpeza de cerca de mil metros de extensão do canal. A expectativa é de que sejam retirados 10 mil metros cúbicos de sedimentos.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, destacou a importância desse trabalho no município.

“O Limpa Rio vem transformando a vida dos gonçalenses. A gente limpa os mais diversos rios, retirando sedimentos, evitando que esses rios transbordem em momentos de chuva e alaguem casas. Atuamos em todo o município, desde Neves até o Jardim Catarina, por exemplo, e seguimos com máquinas espalhadas por toda a cidade. Além disso, nessa parceria com o Inea realizamos também a limpeza manual dos rios em locais de difícil acesso para as máquinas. Contamos também com a máquina anfíbia, mais tecnológica, e que tem sido uma verdadeira ajuda na nossa cidade”, afirmou.

O Inea está com outras equipes atuando também em rios em Neves, no Salgueiro e no Luiz Caçador.

A máquina anfíbia – A máquina anfíbia, que atualmente atua em Neves, deve ser levada para o Salgueiro nas próximas semanas. É um equipamento flutuante que auxilia na retirada de sedimentos. Mais tecnológica que as escavadeiras tradicionais, as anfíbias atuam tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Essas máquinas possuem sistemas de flutuação ajustáveis, que proporcionam a estabilidade necessária para trabalhar em ambientes aquáticos.

O equipamento está sendo utilizado desde o início de outubro de 2024 nos rios que deságuam na Baía de Guanabara, começando no Rio Marimbondo, depois no Rio Brandoas e no Canal José Pereira. No Rio Bomba, a intervenção teve início há cerca de 20 dias. Estima-se que foram retirados mais de 15 mil metros cúbicos de sedimentos desses rios.