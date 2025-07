São Gonçalo lança o Colabore+: novo portal de serviços públicos substitui antigo aplicativo

A Prefeitura de São Gonçalo deu mais um passo na modernização dos serviços públicos com o lançamento do Colabore+, novo portal digital que passa a substituir o antigo aplicativo Colab. A nova plataforma já está disponível para acesso e tem como objetivo ampliar o acesso da população a diversos serviços municipais, promovendo mais agilidade, praticidade e transparência.

Desde 2021, o município tem investido fortemente na transformação digital da gestão pública. O Colabore+ é mais um marco nesse processo, oferecendo uma experiência mais intuitiva, moderna e eficiente para os cidadãos. Com acesso disponível pelo celular ou computador, a plataforma permite registrar demandas, acompanhar protocolos e solicitar serviços diretamente, sem necessidade de deslocamento.

O Colabore+ substitui o aplicativo Colab, que era utilizado anteriormente pela população gonçalense para registrar solicitações de manutenção urbana, carteiras especiais e outros serviços. Para quem já utilizava o Colab, não é necessário criar um novo cadastro: basta acessar o novo portal e atualizar os dados pessoais ao tentar fazer login.

As demandas antigas registradas no Colab serão transferidas e aparecerão em breve no Colabore+, garantindo a continuidade do atendimento.

Diferenciais do novo portal

Interface mais amigável e funcional

Acesso facilitado por celular ou computador

Atendimento mais ágil

Comunicação direta com os setores responsáveis pelas solicitações.

Uma das primeiras novidades é a emissão digital da carteirinha da pessoa com fibromialgia, que agora pode ser solicitada diretamente no portal e enviada ao e-mail do solicitante, sem necessidade de ir até um órgão público. Ao todo, mais de 40 serviços digitais já estão disponíveis no Colabore+, como emissão de cartão de estacionamento para idosos e PCDs, pedidos de poda de árvore, iluminação pública, denúncias ambientais e resgates de animais.

“O desenvolvimento do portal foi realizado pelo nosso próprio Núcleo de Tecnologia, demonstrando o potencial e a capacidade da equipe técnica do município. Já entregamos sistemas importantes como o da Ouvidoria, o DECLAN, o SEI e o da Guarda Municipal – TRO. Este novo portal reforça nosso compromisso com a inovação e com a oferta de soluções digitais que realmente melhorem a vida do cidadão”, destacou Felipe Nunes, analista em Tecnologia da Administração.

Como faço para realizar uma solicitação através do novo Portal Colabore+ ?

1. Acesse: entre no site https://colabore.pmsg.rj.gov.br pelo celular ou computador.

2. Clique em “Entrar ou cadastre-se” e preencha seus dados (nome, CPF, e-mail, endereço e telefone).

3. Escolha o serviço: com o login feito, selecione um dos mais de 38 serviços disponíveis, como carteira para fibromialgia, manutenção urbana ou cartão de estacionamento.

4. Preencha o formulário: informe os dados da sua solicitação e anexe documentos, se necessário.

5. Acompanhe: após o envio, você receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento pelo próprio portal.

O Colabore+ torna o atendimento mais prático, rápido e transparente. Tudo online, sem sair de casa.

Lista de serviços atendidos no Portal Colabore+:

✦ Infrações Ambientais e Urbanas:

Poluição sonora

Desmatamento, queimada ou aterro irregular

Terreno abandonado / mato alto

Publicidade ou ocupações irregulares em vias públicas

Banca ou trailer irregulares

✦ Árvores e iluminação pública:

Poda ou retirada de árvore

Lâmpada acesa de dia / apagada à noite

✦ Saúde e segurança:

Foco de mosquito da dengue

Animais peçonhentos

Defesa Civil

✦ Infraestrutura urbana:

Buracos nas vias

Placa de sinalização ou semáforo danificado

Ponto de ônibus ou equipamento público quebrado

Bueiro sem tampa / obstrução de água da chuva

Coleta ou descarte irregular de lixo / entulho

Lixeira quebrada

✦Estacionamento e acessibilidade:

Cartão para idoso ou PCD

Carteirinha para autistas ou pessoas com Síndrome de Down

✦ Resgate de animais de grande porte:

Bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos, asininos e bubalinos

✦Outros serviços:

Verificação de condição sanitária de estabelecimentos

Acompanhamento de demandas feitas no aplicativo