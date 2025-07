Vazamento de água há 3 semanas oferece risco de acidente para moradores do Gradim

Transtorno, risco de acidente e solicitações ignoradas, assim estão vivendo os moradores da Travessa Washington Luiz, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, que enfrentam um vazamento de água há quase três semanas, o que tem dificultado o abastecimento das residências. Apesar de solicitarem auxílio da concessionária Águas do Rio, os moradores têm sido ignorados e ainda segundo eles, buracos feitos na rua pela empresa já causaram acidentes.

O vazamento só foi notado por um morador após realizar uma obra em sua calçada, quando foi possível constatar que o foco do vazamento era por debaixo da rua e estava infiltrando para a sua casa.

Leia também:

Polícia Civil apreende veículos de luxo e materiais usados por milícia em Nova Iguaçu

Não há perseguição a ninguém no Brasil, Barroso responde a Trump

“Eu precisei fazer umas barreiras, para colocar na calçada da garagem. Então eu tive que fazer dois buracos na calçada e coloquei um ferro. Depois disso, coisa de uns dois meses depois que eu coloquei o ferro, teve um dia que teve um grande vazamento por dentro desse buraco, aí pensei ‘poxa, deve ter sido algum cano de abastecimento que passava para a minha casa e aí eu devo ter furado’, aí eu quebrei a calçada para poder ver. Eu comecei a caçar o cano da rua que liga para a minha casa, só que eu estava cavando, cavando e não achava nada, então percebi que a água estava vindo de baixo da rua, ou seja, a minha calçada como ela fica rente ao meio fio, eu percebi que a água encontrou um caminho por debaixo da rua e estava entrando pela calçada”, contou o morador Walace de Souza, de 42 anos.

Morador acredita que o vazamento ocorria por baixo da rua | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

De acordo com os moradores, foram realizados inúmeros pedidos para que a concessionária Águas do Rio solucionasse a questão, uma vez que o cano furado está sob responsabilidade da empresa. Contudo, as solicitações são ignoradas ou quando é enviada uma equipe ao local, os funcionários alegam que não podem fazer o serviço e que precisam de uma segunda equipe.

“Quando essa água estava saindo pela calçada, eu liguei para eles (Águas do Rio), porque o vazamento vinha do ramal deles, não era nada com o encanamento da minha casa. Há duas semanas, liguei para eles para poderem vir, primeiramente eles cancelaram a ordem de serviço e não fizeram nada. Depois eu liguei de novo, veio uma equipe aqui, só que veio só um carro com duas pessoas e estavam olhando o buraco e informaram que primeiro eles precisavam saber se era de água potável ou de esgoto e falaram também que iria designar uma equipe para fazer o reparo da água potável. Não vieram, o prazo era até quinta-feira da semana passada. Quando chegou na sexta-feira, eu liguei novamente reclamando que não tinham vindo e que eles não tinham resolvido ainda, e me deram um prazo máximo para sábado, e não vieram de novo”, relatou o morador.

A concessionária ainda não solucionou a questão | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Antes que o vazamento se tornasse visível, já era possível perceber umidade na rua indicando que a água escorria por debaixo da terra. Uma das principais preocupações dos moradores é sobre o risco de acidentes e prejuízo que o vazamento poderá causar se persistir por mais tempo, além do desperdício da água potável que vem prejudicando o abastecimento das residências.





Morador mostra o vazamento de água pela rua Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Outra reclamação realizada pelos moradores é que ao longo da rua há alguns buracos feitos por funcionários da concessionária, que não foram fechados da forma correta, resultando em um acidente com um trabalhador.

“Eles vêm consertar o vazamento e depois fica o buraco e eles não tampam, não asfaltam de novo. No dia que o lixeiro passou, o menino pulou para pegar o lixo, pisou e torceu o pé e caiu, ficou um tempo parado sentindo dor e depois ele foi mancando para trabalhar. [...] Uma pessoa já se machucou ali, é uma rua que passam muitos idosos, uma rua com moradores antigos, então tem o risco de um idoso passar ali e se machucar”, relatou o morador.

1/4 | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

2/4 | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

3/4 | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

4/4 | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal









Procurada a concessionária Águas do Rio, informou que "enviou uma equipe para efetuar o reparo. Na sequência, será realizada a repavimentação da via. A concessionária permanece à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp."

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca