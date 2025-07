Entrevista Mania: MC Daniel fala sobre carreira, lançamento musical e importância da família

O cantor participou do "Entrevista Mania" desta terça-feira (15) - Foto: Layla Mussi

O cantor MC Daniel foi o convidado da 'Entrevista Mania', da Rádio Mania, desta terça-feira (15). A conversa, que teve como foco o lançamento da nova música do artista, "Nunca mais", em parceria com Glória Groove, também abordou temas como família e futuro da carreira.

"A música tem sido um sucesso, fico muito feliz. Fizemos o convite para que a Glória Groove entrasse na música, e foi uma glória maravilhosa, literalmente. A música junta o funk, o pop, o pagode, e ficou muito bacana, bem pra cima", contou MC Daniel.



A música, que marca o encontro entre duas potências da nova geração, apresenta versos fortes e batida envolvente, sendo considerada pelos fãs do artista como um "hino para superar relacionamentos passados".

Questionado sobre seu "lado família", o cantor citou os pais e Deus como grandes responsáveis para sua "decolada" na música.

"Eu já fui auxiliar de limpeza, entreguei panfleto, fui animador de festa infantil, e chegar onde cheguei, realizar os meus sonhos, é uma bênção. Agradeço a Deus pela minha história, história de luta, de batalha e, pra mim, é uma realização constante ver a forma como a minha vida mudou desde que a entreguei a Deus. É uma honra estar ao lado de tantas pessoas incríveis, profissionais renomados. Não consigo normalizar", afirmou o cantor.





"E eu sou muito família, minha família é minha base. Na minha casa posso dizer que faltaram coisas materiais, de luxo, mas nunca faltou amor. Minha base familiar é o que me sustenta", completou o cantor, que sempre teve, em casa, muitas referências na música, visto o gosto musical "eclético" dos pais.

"Minha família respira música, né? Minha mãe é fã de sertanejo, escuta MPB, tudo. Minha vó gosta de Elvis Presley a Alcione. E meu pai, que curte Racionais, mas também ama Exaltasamba, Xande de Pilares... a gente sempre escutou de tudo. Isso fala também desse meu gosto por diversos sons, diversos gêneros musicais", explicou em tom descontraído o cantor, natural de Taboão da Serra, em São Paulo.



MC Daniel falou sobre família e carreira | Foto: Layla Mussi

Pai do Rás

Ainda na temática "família", MC Daniel não poupou adjetivos ao filho Rás, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. O pequeno, nascido em fevereiro deste ano, é a grande "motivação" do cantor.

"O Rás é maravilhoso, é o amor da minha vida, tudo melhorou depois que ele chegou. E o Daniel Amorim, para além do MC Daniel que todo mundo conhece, é um cara que só quer ficar com a família, sossegado, dando risada, jogando bola. Muitas vezes até prefiro ser o Daniel do que o MC", concluiu o artista.