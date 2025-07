Executiva do ‘American idol’ e marido são encontrados mortos em mansão em Los Angeles

Nesta segunda-feira (14), Robin Kaye, supervisora musical do programa "American idol", e seu marido, o músico Thomas Deluca — ambos de 70 anos —, foram encontarados mortos dentro da própria casa. O casal morava em Encino, bairro nobre de Los Angeles. De acordo com a polícia, o caso está sendo tratado como duplo homicídio.

Os vizinhos e familiares relataram o desaparecimento do casal que não dava notícias há quatro dias. Quando as autoridades chegaram ao local, perceberam manchas de sangue na entrada da casa. Sem resposta, os policiais arrombaram uma janela e encontraram Robin e Thomas executados com tiros na cabeça.

Segundo informações coletadas pelo TMZ, alguns dias antes do crime, na quinta-feira, a polícia já havia sido acionada por uma tentativa de invasão. Um suspeito teria sido visto pulando a cerca da propriedade e estaria possivelmente armado. Não há informações suficientes ainda para ligar diretamente entre esse episódio e os assassinatos, mas os investigadores estão tratando o caso com prioridade.

O casal tinha se mudado há pouco mais de um ano para a mansão, avaliada; em US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões). A residência com seis quartos, piscina e estrutura cinematográfica se tornou agora o cenário de um crime ediondo. Os vizinhos, em choque, descreveram os dois como gentis, reservados e amantes da música.

O Departamento de Polícia de Los Angeles não divulgou suspeitos ou motivação, mantendo a investigação em sigilo.