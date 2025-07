Botafogo chega a acordo e vende Thiago Almada para o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou, na tarde desta terça-feira (15), que chegou a um acordo com o Botafogo pela transferência do meia Thiago Almada. O argentino fará exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, assinará contrato com o clube espanhol.

Os valores da negociação giram em torno de 30 milhões de euros (R$ 194 milhões) contando com metas e bônus estabelecidos por performance.

"O Atlético de Madrid e o Botafogo FR chegaram a um acordo para a transferência do argentino Thiago Almada, de 24 anos. Ele viajará a Madri para realizar os exames médicos necessários e, posteriormente, assinar o contrato para formalizar o negócio", escreveu o Atleti em nota.

Leia também:

▶ Cerca de 640 crianças participam desta edição do 'Tô de Férias na Escola', em Niterói

▶ Maricá promove 8ª feira de adoção de cães e gatos neste sábado (19)

John Textor foi quem tocou as negociações para a venda do argentino. O dinheiro será encaminhado para o "caixa único" da Eagle Football, empresa multi-clubes do norte-americano. A tendência é que parte do valor seja utilizado pelo Glorioso para capital de giro e resolver pendências, como pagamento de premiações e manutenção das estruturas do dia a dia.

Em nota, o Botafogo também falou sobre o acordo para a saída de Almada: "O Botafogo informa que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do meia argentino Thiago Almada, de 24 anos, ainda pendente de confirmação após o jogador passar pelos exames médicos e assinar contrato com o clube espanhol. Almada viajará para Madri para realizar os exames necessários e, posteriormente, assinar seu contrato para formalizar o acordo definitivo."