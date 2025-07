Niterói ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil

Niterói continua se destacando no saneamento básico nacional. O município subiu quatro posições e ocupa o terceiro lugar entre as localidades com o melhor atendimento e tratamento de água e esgoto no ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira (15). No Estado do Rio de Janeiro, a cidade é a primeira colocada e a única que aparece entre as dez melhores do país.

Niterói possui 100% da população atendida pelo serviço de abastecimento de água, 95,6% de cobertura no atendimento de esgoto e 100% de tratamento do esgoto coletado. Entre 2019 e 2023, a cidade recebeu cerca de R$ 197 milhões em investimentos em melhorias no setor.

O prefeito Rodrigo Neves comemorou o resultado e ressaltou que é fruto de muito trabalho e investimento, a fim de melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida da população de Niterói.

“É muito gratificante porque isso é resultado de planejamento, de investimento, de parceria público-privada, de uma regulação bem feita e, sobretudo, do compromisso que a gente tem com a preservação e recuperação do meio ambiente, com a qualidade de vida e com a saúde do cidadão. Vamos em frente rumo aos 100% do esgoto tratado. Hoje já somos 96%”, enfatizou ele.

No ano passado, Niterói havia ficado em sétimo lugar no ranking nacional e já aparecia como a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro em saneamento básico. O município também vem mostrando evolução em relação a perdas na distribuição de água. O índice apresentou nova queda em relação ao estudo anterior, continuando bem abaixo da média nacional: em 2024, era de 25%, e agora chegou a menos de 20%. Isso significa que a cidade evitou a perda de 361 litros de água por ligação, diariamente.

Além do destaque no tratamento de esgoto, Niterói faz parte de um grupo de apenas 11 municípios brasileiros que possuem 100% de serviços universalizados em atendimento de água.

A concessionária Águas de Niterói, responsável pelo serviço na região, tem o programa Água de Valor, que busca aumentar a eficiência dos sistemas de distribuição de água. Como parte da iniciativa, a empresa investe em ações como estudos de modelagem hidráulica; substituição de hidrômetros para manutenção da eficiência de medição do parque; substituição de redes obsoletas; fiscalização e regularização de ligações clandestinas; e pesquisa e conserto de vazamentos não visíveis, com auxílio de um sistema de inteligência artificial, o Fluid, desenvolvido por uma startup.

"O programa Água de Valor acontece em todas as concessionárias do Grupo Águas do Brasil e, assim, seguimos aprimorando os nossos processos e desenvolvendo novas soluções para chegarmos a índices de perdas cada vez menores", afirmou Bernardo Gonçalves, diretor-executivo da Águas de Niterói.