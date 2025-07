Campanha do Agasalho chega ao Pátio Alcântara

O Shopping Pátio Alcântara, que fica na Praça Carlos Gianelli, aderiu à Campanha do Agasalho. A iniciativa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo visa arrecadar doações de itens de inverno para aquecer e proteger pessoas em situação de vulnerabilidade social nesses dias de frio.

A caixa para doação no Pátio está localizada em frente aos elevadores, no térreo.

Desde o início do mês, a Campanha do Agasalho está em vigor em outros locais como no Cras de Vista Alegre, Partage Shopping, no Centro, e na sede da Secretaria de Assistência Social, na Venda da Cruz.

Para contribuir, a população pode ir até um dos pontos e colocar na caixa de doação itens de inverno, como roupas, meias, toucas e cachecóis, cobertores e mantas, desde que estejam em bom estado de conservação. Peças rasgadas, sujas ou danificadas não são adequadas para distribuição.

Cabe lembrar que o Centro de Acolhimento Social Gonçalense (CASG), em Vista Alegre, recebe, durante todo o ano, doações para pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua e oferece serviços de acolhimento para homens de 18 a 59 anos. Já as mulheres podem ser atendidas na Associação Santa Rita de Cássia, no Miriambi.