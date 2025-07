Arraiá gratuito para crianças da Lagoa de Piratininga promete diversão e aprendizado

No dia 26 de julho, das 9h30 às 13h, o Centro Eco Cultural Sueli Pontes, que fica na Avenida Celso Kelly, 378, em Piratininga, Niterói, abre as portas para o "Arraiá Caixa Mágica". A iniciativa é do Instituto Beneficente Caixa Mágica com várias parcerias entre elas, está a "Casa da Matemática". A festa julina é gratuita e dedicada às crianças da comunidade Lagoa de Piratininga. O evento promete ir além da tradição. Com muita criatividade e comidas típicas, a programação do "Arraiá Caixa Mágica" está recheada de atrações capazes de despertar a atenção, o interesse e estimular o aprendizado da garotada.

A coordenadora do Instituto Beneficente Caixa Mágica, Leidemar Carias de Almeida, conta o que vai rolar durante a festa. "As crianças vão aproveitar a pescaria, o jogo boca do palhaço, a corrida do ovo na colher, por exemplo. Haverá também grafite, moda e beleza com penteados a caráter e pintura de rosto, tererê, musicalização infantil e para PCD. Inclusive, estamos aceitando doações de brindes como brinquedos básicos que tragam memória afetiva. Outra atração será a apresentação de uma quadrilha das antigas. Estamos solicitando doações para a mesa de lanches. Aceitamos bolo, doces típicos de festa julina, pipoca, refrigerantes e sucos. Uma recomendação importante é para que os pais das crianças levem a própria garrafinha ou copo para os seus filhos", destaca Leidemar Carias.

A fundadora da Casa da Matemática, professora Márcia Queiroz, formada pela UFF e com 30 anos de experiência no magistério, conta que a proposta é levar para o "Arraiá Caixa Mágica" o projeto Casa da Matemática Itinerante, promovendo o movimento sem tela, o movimento de integração social, o movimento de novas conexões, através de recursos lúdicos do laboratório da instituição. "O evento tem como base chamar atenção das famílias para um dia de conscientização de coletividade, gerar a integração das crianças com seus familiares, para criarem memórias afetivas inesquecíveis, que acreditamos que fará toda diferença para o futuro das crianças, pois terão mais amor e solidariedade ao próximo", avalia a professora Márcia Queiroz.

A professora de matemática Márcia Queiroz disse que vai levar para a festa julina do dia 26 o projeto Casa Itinerante, desenvolvido para transportar os recursos da Casa da Matemática para outros ambientes como, por exemplo, praias, escolas e centros culturais. "O objetivo é mostrar que o estudo da matemática pode ser prazeroso, colorido e com movimento que vai além de fazer contas e decorar fórmulas", explica Márcia Queiroz. Ela desenvolveu o "MatMóvel", uma espécie "carrinho suporte" para transportar todo o material lúdico para a realização das atividades: Tangram, cubo-soma gigante, jogo da velha, ilusão de ótica, corrida matemática do saco, torre de hanói, paçoca, quadrilhas, quebra-cabeças e diversão matemática. Ah?! Como assim?!

Espantado com a diversão matemática? Não fique, porque a professora Márcia Queiroz faz isso ser possível. Ela planeja aulas de matemática que vão além da sala de aula e do quadro negro. Márcia Queiroz levou a leveza para a matemática. Uma das pioneiras no ensino lúdico, ela iniciou a pesquisa desta pedagogia diferenciada em 1996. O propósito da professora é desmistificar o bicho- papão que muitos dizem ser a matemática. A docente ensina a disciplina pelo caminho da prática, da criatividade, dos jogos, estimulando a interação na solução dos exercícios.

Leidemar Carias explica que o compromisso é fazer uma sociedade mais justa e acolhedora comprometida com a dignidade de todas as pessoas. "O propósito é oferecer oportunidades de desenvolvimento integral, expressão criativa e integração social para crianças e adolescentes da comunidade, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e para o fortalecimento do tecido social local e valorização humana defendendo a conscientização da discriminação racial", conclui Leidemar.

Serviço:

Arraiá Caixa Mágica

Dia: 26 de julho

Local: Centro Eco Cultural Sueli Pontes

Endereço: Avenida Celso Kelly, 378, Piratininga, Niterói

Horário: 9h30 às 13h

