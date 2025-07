Cerca de 640 crianças participam desta edição do 'Tô de Férias na Escola', em Niterói

Diversão, amigos e muitas brincadeiras. Com o recesso escolar, as férias das crianças da Rede Municipal de Niterói terão um reforço a mais com o programa “Tô de Férias na Escola”. Iniciativa da Prefeitura de Niterói, a colônia de férias oferece uma programação cheia entre os dias 14 e 25 de julho em 12 Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e escolas municipais. Realizado pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação, o projeto conta com mais de 640 crianças inscritas para participar das atividades, que envolvem teatro, música, brincadeiras, contação de histórias e muito mais.

"A escola é um espaço múltiplo e de transformação. Lá, as crianças passam a conhecer o mundo, aprendem coisas novas, iniciam sua formação como cidadãos e, mais do que isso, experimentam momentos de lazer e de construção de laços. O colégio é delas e o “Tô de Férias na Escola” reforça essa relação de carinho com os alunos. Além de contribuir com cultura e diversão, a colônia de férias também garante a segurança alimentar das crianças e oferece uma opção importante para os pais enquanto estão no trabalho", reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O “Tô de Férias na Escola” acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Durante este período, as unidades participantes vão receber oficinas, atividades recreativas, apresentações musicais e culturais, circo, capoeira, mágica, entre outros. A programação conta com a participação de artistas da cidade, como a atriz e escritora Dani Fritzen; a cantora, atriz e escritora Mona Vilardo; além do grupo Lekolé e Patrick, O Mágico. As crianças terão café da manhã e almoço durante o período. O programa é exclusivo para os alunos matriculados na Rede Municipal de Educação de Niterói, que poderão participar da ação em sua respectiva unidade escolar.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, acompanhou o início das atividades na UMEI Almir Garcia, no Maceió. A unidade recebeu uma peça teatral, que apresentou para as crianças a importância de cuidar da saúde e da higiene.

"O “Tô de Férias na Escola” é uma iniciativa que reafirma o compromisso com uma educação pública integral e acolhedora. Sabemos que o período de recesso pode ser desafiador para muitas famílias, por isso oferecemos uma programação rica em cultura, arte e brincadeiras. É uma forma de garantir que nossas crianças estejam em um ambiente seguro, com uma alimentação de qualidade. A parceria com artistas locais valoriza a cultura da nossa cidade e amplia o repertório das crianças”, destacou Bira Marques.

Confira a lista das unidades participantes: