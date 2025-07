Nem a caixa de correio escapa! Moradores do Pé Pequeno, em Niterói, vivem onda de insegurança: "estamos abandonados"

Somente no último fim de semana, 12 caixas de correio foram furtadas em uma das ruas do bairro Pé Pequeno - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Somente no último fim de semana, 12 caixas de correio foram furtadas em uma das ruas do bairro Pé Pequeno - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Moradores do bairro Pé Pequeno, em Niterói, vivem diariamente sob a "mira" da insegurança. Grades, câmeras e cercas fazem parte da decoração das casas, visto que a presença de criminosos e os casos de roubos e furtos de materiais que podem ser revendidos em ferros-velhos continuam aumentando expressivamente, segundo relatos de moradores.



Segundo o aposentado Marcos Antônio, de 65 anos, morador da Rua Itaguaí com Itaperuna [uma das mais afetadas pelas ações criminosas] há 50 anos, na madrugada do último sábado (12) foram furtadas 12 caixas de correio das residências locais.

"São bandidos disfarçados de moradores de rua que, dia após dia, ficam pelas ruas do bairro realizando ações criminosas que estão se tornando corriqueiras. Em abril deste ano, eles já haviam iniciado esses furtos, levam até mesmo os números das casas. Temos registros de assaltos, ocorrências em que até granada já foi apreendida. O maior índice de insegurança está entre 1h e 6h da manhã, quando a escassez de policiamento é alarmante", contou o morador.

Câmeras de segurança instaladas pelos próprios moradores têm registrado as ações.





"Estamos nos sentindo abandonados, e não só no quesito segurança. Estamos constantemente em reuniões, solicitando providências. Há uma semana, conseguimos um pacote de serviços que inclui poda de árvores, iluminação pública — estávamos com 18 postes com problemas há anos —, remoção de carros abandonados, moradores de rua, eventos autorizados no bairro que causavam inúmeros transtornos, bares que funcionam até às 6h da manhã, estacionamentos indevidos, ocupação irregular das calçadas. Um verdadeiro caos. Estamos abandonados, e agora, com os furtos às caixas de correio, isso fica ainda mais claro", disse o morador do bairro Pé Pequeno.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou em nota que: " De acordo com o comandante do 12ºBPM, foram adotadas uma série de contramedidas de segurança voltadas para o policiamento preventivo e repressivo, desenvolvidas de forma integradas com diferentes forças de segurança que atuam no município de Niterói , com a principal finalidade de combater os roubos e furtos na cidade.

Somente este ano, mais de 750 criminosos foram presos na 12º Área Integradas de Segurança Pública (AISP), que abrange Niterói.

Entre as principais ações desenvolvidas pelo 12º BPM estão a realização de cercos táticos em locais e horários com maior incidência de roubos de veículos; o reforço do patrulhamento com viaturas e motocicletas; operações integradas de fiscalização de trânsito, com foco em motocicletas irregulares; além da reestruturação do efetivo, que permitiu o remanejamento de policiais para atividades operacionais de prevenção a roubos de rua e furtos em estabelecimentos comerciais. Destacam-se ainda as incursões em comunidades mapeadas como áreas de atuação de criminosos envolvidos com roubos e tráfico de drogas".