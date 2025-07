Presos seis criminosos em operação contra quadrilha especializada em fraudes eletrônicas

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, prendeu seis criminosos durante uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes pela internet, nesta terça-feira (15). Intitulada como "Operação Reversus", a ação é da Delegacia de Defraudações (DDEF) em conjunto com policiais civis do Mato Grosso e tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas, na modalidade conhecida como “falso intermediário”. Os agentes cumprem mandados de prisão em bairros da Zona Oeste do Rio.

"O crime virtual é uma realidade que prejudica a população, principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos. Essa operação mostra que o Governo do Estado segue firme no enfrentamento às organizações criminosas, atuando com inteligência e estratégia, além de atuar integrado a outros estados", afirma o governador Cláudio Castro.

As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí e Minas Gerais. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos no esquema. A Justiça autorizou o sequestro de bens no valor de até R$ 100 mil por investigado e bloqueio de contas bancárias, com valores que podem totalizar R$ 2,7 milhões.

As investigações tiveram início após um golpe ocorrido em janeiro de 2024, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no qual a vítima foi atraída por um anúncio fraudulento de venda de veículo em rede social. Após o primeiro contato, ela foi induzida a manter comunicação com um suposto intermediador — que se passava por advogado — e acabou transferindo R$ 45 mil via pix, acreditando estar em uma negociação legítima.

As apurações realizadas pelos agentes revelaram uma estrutura criminosa complexa e altamente coordenada, com clara divisão de tarefas entre os membros e estratégias de movimentação financeira projetadas para dificultar o rastreamento dos valores. A organização vinha atuando de forma contínua nos anos de 2023 e 2024, aplicando diversos golpes por meio de anúncios falsos de venda de veículos e de gado, com prejuízos superiores a R$ 800 mil às vítimas.