Homem em surto incendeia ambulância do Samu em São Gonçalo; Vídeo!

Ataque ocorreu no bairro do Jóquei, na tarde desta segunda-feira (14) - Foto: Reprodução - Vídeo

Ataque ocorreu no bairro do Jóquei, na tarde desta segunda-feira (14) - Foto: Reprodução - Vídeo

Uma ambulância do Samu foi completamente destruída após ser incendiada por um paciente em surto psiquiátrico, na tarde desta segunda-feira (14), no bairro do Jóquei, em São Gonçalo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, a equipe foi acionada às 12h30 para atender uma ocorrência de surto na Rua Manoel Oliveira. Ao chegar ao local, o paciente depredou o veículo e, em seguida, ateou fogo na ambulância. Apesar da gravidade da situação, nenhum dos profissionais do Samu ficou ferido.

Leia também:

Bicicleta furtada é recuperada pela PM em Niterói

Novo painel do Cidade Ilustrada homenageia o gonçalense Altay Veloso

Bombeiros do quartel de Colubandê foram chamados por volta das 12h32 e conseguiram controlar as chamas. A ação foi finalizada às 14h02. A ambulância do Samu ficou completamente destruída.

Ambulância fica totalmente destruída | Foto: Reprodução - Vídeo

Após o ataque, o homem foi contido por uma segunda equipe do Samu e encaminhado à emergência psiquiátrica do Hospital Municipal Luiz Palmier, no bairro Zé Garoto, onde permanece internado sob cuidados médicos.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro), que investigará as circunstâncias do incêndio.





As chamas precisram ser controladas por bombeiros do quartel do Colubandê Reprodução