Novo painel do Cidade Ilustrada homenageia o gonçalense Altay Veloso

O projeto Cidade Ilustrada, uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, segue transformando a paisagem urbana do município com novos painéis espalhados por diversas regiões. E agora é a vez do cantor, compositor, escritor e multi-instrumentista Altay Veloso ser homenageado com um mural na Avenida Presidente Kennedy, 255, no Centro de São Gonçalo.

Considerado um dos maiores expoentes da arte gonçalense e da música nacional, Altay Veloso é reconhecido por sua extensa e aclamada trajetória artística. Mesmo com sua carreira consolidada, ele mantém raízes firmes na cidade onde nasceu e vive até hoje, em São Gonçalo.

“No dia do aniversário dele, nós o presenteamos com a notícia de que iríamos homenageá-lo com um painel do Cidade Ilustrada. E a gente fica muito feliz de destacar um dos maiores que nós temos em São Gonçalo. Eu costumo dizer que ele é um rei para mim. Um rei na área da cultura, da poesia, da música e da arte. Ele poderia estar morando em qualquer lugar, mas escolheu São Gonçalo como sua morada e nunca abriu mão disso”, compartilhou Marcelo Eco, curador do projeto.

O mural, que tem previsão de ser finalizado em duas semanas, está sendo criado pelo artista Igor Skid e integra a galeria a céu aberto que vem sendo construída desde a criação do projeto. Sob a curadoria do artista Marcelo Eco, o Cidade Ilustrada já soma mais de 30 murais espalhados pela cidade, envolvendo dezenas de artistas locais em uma proposta que valoriza a arte urbana, a memória e a cultura gonçalense.

A secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, destacou a importância do projeto para a valorização da identidade local.

“O Cidade Ilustrada tem um papel fundamental em resgatar o orgulho de ser gonçalense. É emocionante ver artistas da cidade homenageando outros artistas que também são filhos daqui, como Altay Veloso. É um ciclo bonito de reconhecimento, afeto e pertencimento. Cada mural é um convite para olhar São Gonçalo com mais carinho e respeito.”