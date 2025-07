Bicicleta furtada é recuperada pela PM em Niterói

Uma bicicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (15), no Centro de Niterói. A ação aconteceu por volta das 2h da manhã, na Rua Professor Heitor Carrilho, durante patrulhamento da equipe do 12º BPM (Niterói), que atuava na Operação Antifurto.

De acordo com informações da PM, os agentes foram acionados via rádio pelo CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), após receberem o alerta sobre o furto do veículo. Ao chegar ao local indicado, os policiais iniciaram buscas pela área e avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, abandonou a bicicleta e fugiu a pé, deixando para trás também um alicate e uma faca, possivelmente utilizados no crime.

Apesar das buscas nos arredores, o suspeito não foi localizado. Os materiais foram apreendidos e a bicicleta foi levada à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.