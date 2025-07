Jovem fica ferido ao ser atingido por linha chilena no J. Catarina, em São Gonçalo

Policiais da delegacia do Rio do Ouro registraram caso - Foto: Divulgação

Policiais da 75ªDP (Rio do Ouro) instauraram inquérito para esclarecer as circunstâncias que um jovem, de 25 anos, ficou gravemente ferido, após ser atingido no pescoço, por uma linha chilena na tarde de domingo (13), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O jovem voltava do trabalho de moto por volta das 17h quando sofreu o acidente.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia. Por causa da gravidade do corte, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

