Caixa inicia novo leilão de imóveis com 60% de desconto

A Caixa Econômica Federal deu início a mais uma edição do leilão com 2.115 imóveis em todos os estados do país, exceto Amapá e Roraima, e Distrito Federal, nesta segunda-feira (14). Os interessados podem adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais com até 60% de desconto.

A região com mais ofertas é o Sudeste com 665 imóveis. Na sequência, nordeste (361), centro-oeste (306), sul (182) e o norte (35). Em alguns casos, é possível utilizar financiamento ou o saldo do FGTS para a compra, conforme especificado no edital.

Com lances a partir de R$ 6.244,79, os leilões aconteceram sempre as segundas e quintas-feiras nos dias 4, 17, 21 e 24 de julho, além de 18 e 21 de agosto.

Confira o calendário abaixo:

- 1º leilão de julho — 14/07, às 10h — valor da avaliação

- Licitação aberta — 17/07, às 10h — bens com até 45% de desconto

- 2º leilão de julho — 21/07, às 10h — bens com até 40% de desconto

- Licitação aberta — 24/7, às 10h — bens com até 60% de desconto

- 1º leilão de agosto — 18/8, às 10h — valor da avaliação

- 2º leilão de agosto — valor da avaliação — 21/8, às 10h — bens com até 40% de desconto

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, se cadastrando no site https://www.fidalgoleiloes.com.br/ e enviando os documentos exigidos no edital.