Thiago Mendes é anunciado pelo Vasco

Thiago Mendes já negociou diversas vezes com clubes brasileiros nos últimos anos. No entanto, a negociação so foi concluída agora, com o Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

O volante Thiago Mendes, de 33 anos, foi anunciado como novo jogador do Vasco, na manhã desta segunda-feira (14). O jogador passou nos exames médicos e assinou um contrato com vínculo até dezembro de 2027.

"Eu queria voltar ao futebol brasileiro para sentir a energia do torcedor. O treinador falou muito bem do projeto e isso foi fundamental para vestir a camisa do Vasco. Estou ansioso para estrear, a torcida do Vasco inflama. Espero dar alegria ao torcedor", disse Thiago Mendes à "Vasco TV".

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (8), na ocasião, o clube anunciou que o jogador tinha assinado um pré-contrato.

Thiago Mendes estava fora do Brasil há oito anos. Ele teve passagens por Lille e Lyon, na França, e Al Rayyan, do Catar. No futebol brasileiro, ele passou por Goiás e São Paulo.