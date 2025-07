Davide Ancelotti é apresentado e realiza primeira coletiva como treinador do Botafogo

Davide Ancelotti recebeu uma camisa do Botafogo personalizada com seu nome e o lendário número 7 - Foto: Vitor Silva / Botafogo

O italiano Davide Ancelotti foi apresentado oficialmente como treinador do Botafogo. Davide recebeu a lendária camisa 7 alvinegra das mãos de John Textor, dono da Saf, antes da coletiva de apresentação. Ele admitiu que sua primeira semana no clube carioca foi "tudo muito lindo".

"Estou muito agradecido. Agradeço à diretoria do clube, o Botafogo e ao John (Textor) pela confiança e pelo esforço de ter nos acompanhado no jogo em Brasília. Isso foi muito importante para nós. Foi uma semana intensa, com muito trabalho e de muita emoção. Muito contente de conhecer a todos, a diretoria, a comissão, os profissionais e aos jogadores. Tudo foi muito bonito, incluindo o jogo. Muita felicidade", ressaltou Davide.

Essa é a primeira experiência como técnico do italiano após anos atuando como auxiliar do pai, Carlos Ancelotti. Davide disse não sentir pressão por filho de quem é, e afirmou foco total no início de sua trajetória.

"Estou muito feliz de ser filho do Carlo, sou muito orgulhoso. Agora é a minha trajetória. Sei que tenho que trabalhar duro. Estou aqui hoje pelo meu trabalho. Tenho que demonstrar com resultados e trabalhos. Minha trajetória começou no último jogo e vou passo a passo, com calma e muita ambição. Só estou concentrado no meu trabalho e preparado para o próximo jogo", disse.

Um dos motivos alegados pelo Glorioso para contratar Davide Ancelotti foi de "total alinhamento com o projeto de desenvolvimento estrutural e esportivo do Botafogo Way", algo confirmado pelo técnico. Segundo ele, o Alvinegro precisa "jogar com coragem" e ser "uma equipe que sabe ganhar de distintas formas".

"Estamos alinhados. No futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo. Tem um sistema, mas isso tem que ser claro. Temos que jogar com coragem. Somos um time campeão", iniciou.

"Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas. Claramente queremos jogar um futebol vertical, que os torcedores gostem. Os valores do clube são ambição e coragem. Isso é muito claro para mim. Quero representar os torcedores do Botafogo. No futebol a gente tem que se adaptar ao contexto do jogo. Para ganhar, uma equipe inteligente é uma equipe que saiba se adaptar", completou.