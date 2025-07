Maricá promove primeira colônia de férias gratuita em comunidade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, realizou nesta segunda-feira (14/07) a primeira colônia de férias nas comunidades. A atividade aconteceu no residencial Carlos Alberto Soares de Freitas (Minha Casa, minha Vida de Inoã) e reuniu 60 crianças, com idades de 4 a 12 anos.

Durante o evento que contou com uma tenda, som e animadores, crianças puderam extravasar a alegria, criatividade e energia ao participar de brincadeiras infantis como circuito, taco, piques e corrida.

“É muito gratificante trazer isso para as crianças e poder ver o brilho no olhar delas. É remeter à infância que todos tivemos um dia e poder proporcionar isso para elas. Muitas não têm acesso às colônias de férias, que, em alguns casos, são pagas. Por isso, estamos fazendo essa ação gratuita para as crianças vivenciarem essa oportunidade”, relatou Douglas Gonçalves, representante da secretaria.

Lucas Miguel, de 11 anos, foi um dos participantes da gincana e aprovou a iniciativa. “É muito legal porque estou brincando com meus amigos”, contou.

Leia também!

▹ Jogadores brigam com torcedores após Duque de Caxias ser rebaixado no carioca



▹ Ônibus é sequestrado e usado como barricada na Zona Norte do Rio

Já a mãe do menino, Bruna Cristina Rosa, de 33 anos, elogiou a atividade que incentiva a prática esportiva de crianças e adolescentes. “Acho maravilhosa essa ação porque as crianças focam nas atividades e brincadeiras”, relatou. “Essas atividades desenvolvem a criatividade e ajudam as crianças a terem outros tipos de pensamento”, emendou a decoradora Angélica Gomes, de 39 anos.

O próximo local a receber a colônia de férias será no residencial Carlos Marighella, em Itaipuaçu. A secretaria estuda ainda a realização de novas edições em outras comunidades.