Jogadores brigam com torcedores após Duque de Caxias ser rebaixado no carioca

Jogadores do Duque de Caxias brigaram com torcedores após o rebaixamento do time para a terceira divisão do Carioca - Foto: Reprodução

O rebaixamento do Duque de Caxias para a terceira divisão do Campeonato Carioca terminou com cenas lamentáveis depois do apito final. Após o empate sem gols com a Cabofriense, que decretou o rebaixamento da equipe da Baixada Fluminense, os jogadores não gostaram da cobrança da torcida e iniciaram uma briga.

Essa não é a primeira vez que o Duque de Caxias cai para a terceira divisão. Em 2021, o Tricolor da Baixada também foi rebaixado e em 2023, conseguiu o acesso para a segunda divisão. No ano passado, ficou em terceiro lugar na Taça Santos Dumont, mas perdeu para o Olaria na semifinal.

O Duque de Caxias disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca entre 2008 e 2014, quando caiu pela primeira para a segunda divisão. Neste período, chegou a conquistar o acesso para a Série B do Brasileirão, além de ganhar a Copa Rio de 2013 e disputar a Copa do Brasil do ano seguinte.

Após o rebaixamento, alguns atletas chegaram a pular a grade que separava o campo da arquibancada para discutir com torcedores. Um jogador chegou a ser filmado desferindo um soco em um integrante da torcida.