Ônibus é sequestrado e usado como barricada na Zona Norte do Rio

Um ônibus da linha 920 (Bonsucesso x Pavuna), foi sequestrado e usado como barricada na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, na manhã deste segunda-feira (14). A Polícia Militar realizou uma ação para prender envolvidos em roubos de veículos e de cargas no Complexo da Pedreira, que fica entre a Pavuna e Costa Barros. Nove pessoas foram presas e cinco fuzis foram apreendidos.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus), três linhas que passam pela região sofreram alterações na rota, foram elas o 778 (Pavuna x Cascadura), SVB665 (Pavuna x Saens Peña) e 920 (Pavuna x Bonsucesso).

A instituição também informou que 65 coletivos já foram sequestrados só neste ano. "Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", afirmou em nota.

Além do ônibus, criminosos também colocaram fogo em objetos para serem usados como barricadas em ruas da região. Um blindado da PM, foi deslocado até o local para resguardar a segurança do coletivo, que posteriormente foi retirado e a via liberada.

Agentes do 41º BPM (Irajá) realizaram uma operação no Complexo da Pedreira, localizado entre Costa Barros e Pavuna, para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos na prática de roubos de cargas e veículos. A região é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a PM, a ação também visava coibir a movimentação de indivíduos ligados às disputas territoriais em diferentes pontos da Zona Norte, além da retirada de barricadas. Durante a ação, houve confronto com criminosos onde nove suspeitos foram presos e cinco fuzis, uma pistola e uma granada foram apreendidas.